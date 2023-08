Gorski reševalci spet z veliko dela: reševali zaplezane alpiniste in omagane planince 24ur.com Sončna sobota je v naravo zvabila številne pohodnike, a tudi tokrat brez posredovanja reševalcev ni šlo. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so v soboto posredovali kar sedemkrat. Popoldne sta se v severni steni Cmira zaplezala alpinista, dvakrat so posredovali tudi na Triglavu, kjer sta popoldne obtičala planinca, zvečer pa so se v severni steni zaplezali trije tujci.