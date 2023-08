Čeprav ob lepem vremenu na meteorologe in hidrologe ne pomislimo pogosto, ob vsakem večjem deževju pristanejo v središču javne pozornosti. Njihovo delo vključuje pripravo dnevnih napovedi in opozoril, ki temeljijo na računalniških modelih. Kaj pravijo o ekstremnem vremenu in napovedih za september? Vremenska napoved je le eden izmed najverjetnejših izidov Kot je za STA na Agenciji Republike Sloven ...