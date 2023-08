Narašča število žrtev ruskega raketnega napada na Černigiv Demokracija Piše: C. R., STA V sobotnem ruskem raketnem napadu na središče mesta Černigiv na severu Ukrajine je bilo po zadnjih podatkih lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, ranjenih pa 148. Guverner regije Vjačeslav Čaus je danes na omrežju Telegram še sporočil, da je v bolnišnicah 41 poškodovanih, od katerih so jih 15 operirali, in da je bilo v napadu poškodovanih 500 hiš. Po besedah župana mesta Oleksandr

