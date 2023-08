Policija: Jušića ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku SiOL.net V povezavi s poročanjem nekaterih medijev so iz policije sporočili, da v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića ne preiskujejo v notranjevarnostnem postopku policije. Navedli so, da gre za neresnice in zlonamerne navedbe.

