Gasilci na Tenerifu uspešno zavarovali domove pred ognjenimi zublji 24ur.com Gasilci na otoku Tenerife so preprečili, da bi plameni obsežnega gozdnega požara, ki že več dni divja na goratem severovzhodu otoka, zajeli domove, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zaradi požara je moralo svoje domove zapustiti dobrih 12.000 ljudi in ne 26.000, kot so sprva poročali. Plameni so sicer doslej uničili že 8400 hektarjev površin.

