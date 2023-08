Odbojka: Za konec turnirja Francozi močnejši od Slovencev 24ur.com Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tretji in hkrati zadnji dan turnirja na Poljskem morala priznati premoč aktualnim olimpijskim prvakom Francozom. Slednji so bili boljši z rezultatom 3:1 (-16, 19, 22, 20). Na prestižnem Wagnerjevem memorialu so se sicer Slovenci odrezali odlično, premagali so tako domačine Poljake kot tudi evropske in svetovne prvake Italijane.

