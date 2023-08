Slovenj Gradec kot inkubator mladih pevcev in pianistov iz treh držav RTV Slovenija V okviru mednarodnega projekta YES - Young Europe Sings bo rojstna hiša mojstra samospevov Huga Wolfa v Slovenj Gradcu v naslednjem tednu gostila 18 izbranih mladih pevcev in pianistov iz Slovenije, Francije in Nemčije.