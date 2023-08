Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo izpolnjene vloge za pomoč v ujmah SiOL.net Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo izpolnjene vloge prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Vlada je za ta namen humanitarnim organizacijam namenila skupno dobrih 11 milijonov evrov, največ Rdečemu križu in Slovenski karitas. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od stopnje škode.

