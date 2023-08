Tragično: Brata na vse pretege držala nad gladino in se sama utopila Maribor24.si 20-letna Anna Lorenzi iz Verone se je včeraj utopila v Gardskem jezeru na severu Italije, ko je poskušala rešiti svojega 14-letnega brata. Ta se je med plavanjem utrudil in začel težko dihati, sestra pa mu je priskočila na pomoč. Pomoč je bila prepozna Tragična zgodba se je odvila na Gardskem jezeru v mestu Corno v Italiji. Anno in njenega mlajšega brata je tok odnesel približno 30 metrov od obale ...

