Malo po 22. uri je včeraj v naselju Grobelno v občini Šmarje pri Jelšah osebno vozilo trčilo v konja, poroča Uprave za zaščito in reševanje RS. Po navedbah Uprave za zaščito in reševanje RS so na kraju nesreče posredovali gasilci PGE Celje, ki so območje zavarovali in razsvetlili. Konj nesreče ni preživel, kadaver pa so s tehničnim posegom s pomočjo dvigala odstranili z avtomobila. Poškodovanih os...