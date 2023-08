»Takole so v nedeljo pred Vovkovo gostilno na Ratežu pozirali novomeški junaki mednarodne dirke Po Jugoslaviji, ki se je končala v soboto. Pred avtomobilom, ki ga je kot nagrado za osvojeno prvo mesto prejel Sandi Papež (v sredini), sta še Jure Robič (levo), ki je vozil z reprezentanco B in v skupnem seštevku zasedel 21. mesto, in Jože Smole (desno), ki je med najzaslužnejšimi za to, da je Papežu ...