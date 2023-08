Slovenke bile priča mali učni uri svetovnih prvakinj Dnevnik Slovenske odbojkarice so po uvodnih treh tekmah v skupini A evropskega prvenstva v Gentu še brez točke. Najbližje so ji bile v soboto, ko so z Belgijo izgubile z 1:3 (-18, -20, 21, -32), po Poljski pa jih je v nedeljo s 3:0 (20, 11, 15) premagala še...

Sorodno

































Omenjeni Italija

Madžarska

Poljska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Gajser

Josip Iličić

Primož Roglič

Robert Golob