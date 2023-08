Po mesecu premora vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo pogajanja SiOL.net Vlada in sindikati javnega sektorja bodo po enomesečnem poletnem premoru danes znova sedli za skupno mizo in se dogovorili o nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pričakovati je, da bodo spregovorili tudi o aktualnih razmerah v državi po poletnih ujmah in vplivu njihovih posledic na pogajanja.

Sorodno Omenjeni Branimir Štrukelj Najbolj brano Osebe dneva Kristjan Čeh

Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Tina Šutej