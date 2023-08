V Los Angelesu voda na avtocestah, brez elektrike 25.000 domov 24ur.com Tropska nevihta Hilary, ki je v Mehiki terjala smrtno žrtev, se v spremstvu močnih vetrov in obilnega deževja pomika čez Kalifornijo. V Los Angelesu je brez elektrike ostalo več kot 25.000 gospodinjstev, poplavljene so številne ceste, pristojni pa opozarjajo na možnost obsežnejših poplav. Vse javne šole v mestu so zaprte, za večji del južne Kalifornije so zaradi poplavne nevarnosti razglašene izr...

Sorodno



Omenjeni Las Vegas

potres Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Tanja Fajon

Tina Šutej

Agata Zupin