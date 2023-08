Premier Golob bo s humanitarnimi organizacijami govoril o nadaljnjih ukrepih za pomoč ljudem RTV Slovenija Premier Robert Golob se bo srečal s predstavniki humanitarnih organizacij in z njimi govoril o nadaljnjih ukrepih za pomoč ljudem, ki so v nedavni vodni ujmi utrpeli škodo. Vlada bo po napovedih ta teden potrdila tudi interventni zakon in ga poslala v DZ.

Sorodno