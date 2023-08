Letni kino na Kongresnem trgu bo ponudil štiri filmske klasike SiOL.net Na Kongresnem trgu bodo nocoj odprli letni kino, ki bo do četrtka vabil na ogled štirih filmskih klasik. Sredin večer bo posvečen obeleževanju treh obletnic, ki so povezane z organizatorjem, ljubljanskim Kinodvorom – stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in petnajstletnico mestnega kina.

