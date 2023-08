To so tekmovalci, ki jih bomo letos spremljali na Kmetiji Zadovoljna.si Pred nami je 10. Kmetija, ki se začne 4. septembra na POP TV. Vaša gostiteljica bo Natalija Bratković, ki se v škornje voditeljice Kmetije podaja šestič, vsako leto s kančkom entuziazma več. Spodaj si lahko ogledate, kdo so moški tekmovalci, ki jih bomo letos lahko spremljali na Kmetiji.

