Riera ni skrival nezadovoljstva: To je kriminal SiOL.net Nogometaši Celja so po nedeljski zmagi v Domžalah z veseljem pogledali na prvoligaško lestvico. Prvič, odkar jih vodi Albert Riera, so prevzeli vodstvo. Povzpeli so se tja, kjer želi Španec skleniti sezono in po Olimpiji naslov prvaka osvojiti še s Celjani. V prihodnjem krogu ga čaka ravno gostovanje pri zmajih, a veliki derbi 6. kroga ne bo potekal v Stožicah, ampak na stadionu ŽAK. Riera se z od...

Sorodno