Vlomil v stanovanjsko hišo, mariborski policisti so ga izsledili Lokalec.si Ponoči so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Policijske postaje Maribor II. Storilec iz stanovanjske hiše ni odtujil ničesar, zato je dejanje ostalo pri poskusu, so sporočili iz PU Maribor. “Pri tem je povzročil gmotno škodo, v višini okoli 400,00 evrov. Policisti so na kraju opravili ogled in zbrali obvestila ter storilca tudi izsledili,” dodajo. Zoper njega bo na p ...

