Slovenke se pripravljajo na odločilni tekmi, derbi Srbkinjam Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ima po treh zaporednih porazih proti favoriziranim Poljakinjam, Belgijkam in Srbkinjam na evropskem prvenstvu danes dan tekmovalnega premora. V torek in sredo jo ob 17. uri čakata odločilni tekmi za uresničitev cilja, napredovanje v osmino finala. Najprej se bodo Slovenke pomerile z Madžarkami, nato še z Ukrajinkami. Derbi slovenske skupine med svetovnimi prvakinjami Srbkinjami in Poljakinjami je s 3:1 (-18, 13, 23, 18) pripadel prvim.

Sorodno





















Omenjeni Poljska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Janez Janša

Uroš Brežan

Tanja Fajon