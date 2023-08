Novi svet za vode o ukrepih za boljšo poplavno varnost #video SiOL.net Pod okriljem ministrstva za okolje in prostor bo deloval svet za vode, ki ga bo vodil in koordiniral hidrolog Rok Fazarinc. Danes so se člani sveta sestali prvič, Fazarinc pa je na novinarski konferenci po srečanju dejal, da so glede rešitev zelo enotni. "Najprej je treba iskati začasne, potem pa dolgoročne rešitve, da bomo imeli v končni fazi večjo poplavno varnost, kot jo imamo danes," je poudaril Fazarinc.

