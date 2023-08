Na Fursu so znova stekli postopki, ki so jih prilagodili po poplavah N1 Finančna uprava je po poplavah začasno prilagodila nekatere postopke, ki pa zdaj znova potekajo po ustavljenih tirnicah. Z današnjim dnem so tako ponovno stekli procesi opominjanja in vročanja začasno ustavljenih odmer - na pošto so med drugim odpremili več tisoč odločb o odmeri dohodnine. Po podatkih Pošte Slovenije dostava ponekod še vedno ni mogoča.

Sorodno









Omenjeni Dohodnina

Pošta Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Tina Šutej

Tanja Fajon

Uroš Brežan