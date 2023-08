Sij bo zaposlenim na prizadetih območjih izplačal od 2500 do 10.000 evrov solidarnostne pomoči RTV Slovenija Proizvodnja v družbah Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems, ki sodita v skupino Slovenska industrija jekla (Sij) in so ju v začetku meseca prizadele poplave, od sredine prejšnjega tedna ponovno poteka v celoti.

Sorodno





Omenjeni Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Uroš Brežan

Tina Šutej

Tanja Fajon