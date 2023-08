Da bi priljubljena romarska cerkev na Gorci dobila možnost popolnega odpustka grehov, sta papeža zaprosila mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in upravitelj župnije Svetega Petra v Malečniku Sebastijan Valentan, ob tem pa sta izpostavila velik pomen, ki ga ima cerkev za vernike. Papež je prošnji ugodil, obvestilo o tem so v župniji prejeli nedavno, so sporočili. Skupaj s podelitvijo privil ...