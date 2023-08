Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) Prebivalci naselja Ljubljana Sneberje so obupani, saj so narastle vode povsem opustošile naselje. Sprašujejo se, ali je sploh smiselno kar koli popravljati, saj še vedno ne vedo, od kod je vdrla voda. To je še posebej grozljivo ob dejstvu, da tam voda v 45 letih ni poplavljala. Sprašujejo se, ali Janković ustrezno vzdržuje protipoplavno zaščito. Prav tako jih zanima ...