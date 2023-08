Mednarodne sile pomoči na Rečici ob Savinji se iz šole selijo v bazni tabor RTV Slovenija Mednarodne sile pomoči, ki so priskočile na pomoč po nedavnih poplavah in so jih namestili v osnovni šoli na Rečici ob Savinji, bodo tam začasno nastanjene še do srede, nato pa se selijo v začasni bazni tabor na igrišču poleg šole.

Sorodno Omenjeni Bosna in Hercegovina

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Mesec

Branimir Štrukelj

Kristjan Čeh