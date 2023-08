Popoldne prometni infarkt v Kopru Primorske novice Danes popoldne so koprske ceste bile zelo obremenjene. Kolone vozil proti Kopru in mejnemu prehodu Dragonja so se vile vse od Bivja. Tovornjak, ki je zaradi okvare obtičal na Šmarski cesti, so umaknili. Kljub temu je gostota prometa v smeri Hrvaške še vedno velika.

