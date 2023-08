Po vetrolomu in napadu podlubnikov ujma kmetom odnesla še krmo in uničila travnike 24ur.com Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je v Mežiški dolini obiskala nekaj v ujmi prizadetih kmetij. "Situacija ni lepa, videti je, da je voda naredila ogromno škode. Tega ne bo možno sanirati v zelo kratkem času, ampak bo trajalo leta in leta, da se sploh vzpostavi rodovitna zemlja in obnovi travinje," je ocenila ob obisku.

