Pirc Musar vladi: Zamišljati si moramo drugačen zdravstveni sistem SiOL.net Predsednica republike Nataša Pirc Musar je vladi posredovala dokument, ki naslavlja težave v zdravstvu, in je nastal po prvem predsedničinem forumu. V njem ugotavlja, da je morda potrebna nova družbena pogodba za zdravje. Takšna, "v kateri so zdravstvene rešitve tesno povezane s sociološkimi, socialnimi in okoljskimi vprašanji".

Sorodno