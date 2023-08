Evropski skrajni levičarji imajo nenavaden odnos do simbolov muslimanskega patriarhata. Muslimane jemljejo kot svoje naravne zaveznike, saj so tudi ti po večini zavezani kolektivističnim ideologijam in na zahodu večinoma volijo leve ter skrajno leve stranke. In to kljub temu, da se neumorno borijo proti fikciji represivnega patriarhata v zahodni družbi. Nedavni protest v Trstu je dobro razgalil to ...