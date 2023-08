"Leta 1990 smo doživeli prvo streznitev, a smo nanjo hitro pozabili. Sanacijska dela, ki so bila predvidena po poplavi 1990, do danes niso bila zaključena, zato ni zagotovljena potrebna varnost, ki bi omogočala umeščanje objektov v bližino rek. Ureditve smo sicer načrtovali na pretoke s stoletno povratno dobo, ki so bili določeni po poplavi leta 1990, a so pretoki na podlagi meritev in analiz zdaj višji.