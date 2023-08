Cene nafte padajo in padajo Maribor24.si Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno znižale. Navzdol jih potiska povečan izvoz črnega zlata iz Irana, poleg tega pa so trgovci še vedno zaskrbljeni zaradi šibkega gospodarskega okrevanja na Kitajskem, saj je ta država največja uvoznica nafte na svetu. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v septembru je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 79,94 dolarja, kar je 1 ...

