Na Ptuju neznanci ukradli za 42.000 evrov kablov Dnevnik Ptujski policisti obravnavajo vlom v poslovne prostore na območju Ptuja, od koder so za zdaj še neznani storilci v preteklih dneh odtujili več različnih kablov. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so podjetje s krajo po nestrokovni oceni...

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kristjan Čeh

Janez Janša

Milan Kučan

Marija Šestak