Kako svetovni splet vpliva na percepcijo spolnosti pri mladostnikih Študent Poletje je čas, ko se mnogi od nas z veseljem potopimo v svet sonca, morja in romantičnih avantur. Vendar pa, medtem ko se osredotočamo na zabavo in sprostitev, ne smemo pozabiti na pomembne vidike varnega spolnega življenja. Kaj je HPV? HPV ali humani papiloma virusi so najpogostejša spolno prenosljiva okužba na svetu. Ti virusi se […] Prispevek Kako svetovni splet vpliva na percepcijo spolnosti ...

Sorodno