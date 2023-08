Paciente so zaradi grozečega požara namestili na trajekt 24ur.com V Aleksandropolisu na celini Grčije, v okolici katerega zadnje dni divja gozdni požar, so zaradi približevanja plamenov odredili evakuacijo bolnišnice in več deset tamkajšnjih pacientov namestili na trajekt v pristanišču. Še naprej divjajo tudi številni požari drugod po Grčiji, na Kanarskih otokih, v Španiji, Kanadi, ameriški predsednik Joe Biden pa obiskal prizorišče najhujših gozdnih požarov v ...

Sorodno