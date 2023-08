FOTO: Zaradi del zaprli še pohodniško pot na Pohorje Maribor24.si “Obveščamo vas, da je zaradi del na vmesni postaji krožne kabinske žičnice pohodniška pot, ki prečka to območje, začasno zaprta iz varnostnih razlogov. Prosimo za spoštovanje opozoril,” so sporočili iz Visit Pohorje. Trenutno je na vmesni postaji v teku demontaža stebrov 7 in 8, med katero bo sneta jeklenica žičnice, sledila pa bo postavitev novih stebrov. Pri delih je v uporabi tudi 100-tonsko dv ...

Sorodno

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Kristjan Čeh

Luka Dončić

Milan Kučan