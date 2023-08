Toliko je povprečna plača v Sloveniji Lokalec.si Povprečna bruto plača za junij je znašala 2205,81 evra, kar je nominalno za 0,1 odstotka in realno za 1,5 odstotka manj kot maja ter nominalno za 9,9 odstotka in realno za 2,8 odstotka več kot junija lani, je objavil državni statistični urad. Povprečna neto plača za junij je znašala 1431,61 evra. Od plače za maj je bila nominalno za 0,2 odstotka in realno za 1,6 odstotka nižja, od plače za junij l ...

