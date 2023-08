Kraja v Britanskem muzeju večja, kot so mislili: morda "nikoli ne bomo vedeli, kako velika" RTV Slovenija Tatvina v Britanskem muzeju je bila veliko večja, kot so sprva predvidevali. Ukradenih ali uničenih je bilo precej več kot 1000 predmetov, njihovo število je celo bližje 2000 in gre za nekaj milijonov funtov vrednosti.

