Dijaška organizacija pozvala k zagotovitvi obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah SiOL.net Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino posredovala poziv za zagotovitev obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah. Prepričani so, da bi takšen sistem pozitivno vplival tako na dijake in starše kot tudi na izobraževalni sistem kot celoto.

