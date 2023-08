Močno pijan Hrvat sedel za volan in dobil 1720 evrov kazni 24ur.com V ponedeljek dopoldan so murskosoboški policisti na avtocesti v okolici Cerkvenjaka opazili voznika, ki je vozil nekoliko nenavadno. Zaradi nezanesljive vožnje so ga ustavili, ob tem pa ugotovili, da je Hrvat za volan sedel pijan.

