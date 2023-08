Več kot 3.600 dijakov bo jutri začelo jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature SiOL.net Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se v sredo za več kot 3600 kandidatov začenja jesenski izpitni rok splošne in poklicne mature. K obema je letos prijavljenih več kandidatov, k splošni 93 več, k poklicni pa 114 več kot lani v tem roku. V sredo jih najprej čaka pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

