Državni sekretar Krajčič na Gorenjskem obiskal gozdarsko inšpekcijo in si ogledal sanacijo vetroloma Vlada RS Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije mudil na delovnem obisku, na katerem se je seznanil z delom gozdarske inšpekcije. Ogledal si je tudi potek sanacije vetroloma, ki je Slovenijo prizadela v mesecu juliju in avgustu.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Sandi Češko

Zoran Janković