Tori Spelling zapustila bolnišnico, razlog hospitalizacije še vedno ni znan 24ur.com Tori Spelling je nedavno sporočila, da je znova hospitalizirana, zdaj pa naj bi bila že doma. Fotografi so jo namreč ujeli, ko je na invalidskem vozičku in s pomočjo medicinske sestre zapustila bolnišnico v Los Angelesu. 50-letnica je imela tako na obrazu kot tudi rokah veliko modric, videti pa je bila precej utrujena. Zvezdnico so sprejeli v četrtek, kakšne so njene zdravstvene težave, pa še ved...

