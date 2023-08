Evropska komisija Ukrajini izplačala 1,5 milijarde evrov makrofinančne pomoči Demokracija Piše: C. R., STA Evropska komisija je danes Ukrajini izplačala 1,5 milijarde evrov v okviru paketa makrofinančne pomoči, vrednega do 18 milijard evrov. V okviru te pomoči, ki je namenjena pokrivanju njenih takojšnjih potreb po financiranju, je Kijevu letos izplačala skupno 12 milijard evrov, so danes sporočili iz Bruslja. Pojasnili so, da je namen tega instrumenta pomoč Ukrajini s stabil

