Roglič: Moram ohraniti sproščenost in uživati v vsem Lokalec.si Slovenskega kolesarja Primoža Rogliča čez nekaj dni čaka drugi vrhunec sezone, po zmagi na italijanskem Giru se bo lotil še španske Vuelte. Po dobrih pripravah svojo peto špansko dirko pričakuje optimistično in mirno, je danes zatrdil na novinarski konferenci. V njegovi ekipi so danes, nekaj dni pred startom španske dirke, pripravili spletno novinarsko konferenco, na kateri je Roglič strnil vtise ...

