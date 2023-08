V soboto je bil v napadu na rusko letalsko oporišče Solci južno od Sankt Peterburga uničen ruski bombnik dolgega dosega Tu-22M3. To sta danes sporočila predstavnik ukrajinske obveščevalne službe in britansko obrambno ministrstvo. Da je bilo poškodovano eno letalo, so potrdili tudi v Moskvi, vendar London obenem obtožili širjenja dezinformacij. ...