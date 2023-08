Češkovo podjetje v težavah: Na julijske plače in izplačilo regresa še čakajo zurnal24.si Težave Studia Moderna se vrstijo že dlje časa, med drugim so zamujale plače zaposlenih. Majsko so dobili sredi julija, junijsko v začetku avgusta, na julijske plače pa še čakajo. Čakajo tudi na izplačilo regresa.

