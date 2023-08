"Naredili bomo vse, da bo prav Kristjan ta, ki bo postavil nov svetovni rekord" Sportal "Takšni napeti dvoboji so odlični za naš šport," nam je v Budimpešti navdušeno razlagal nekdanji estonski šampion v metu diska in lastnik tretjega najdaljšega meta v zgodovini Gerd Kanter. Od lani je trener slovenskega šampiona Kristjana Čeha in s slastjo je pospremil ponedeljkov izjemni finale v Budimpešti, v katerem je našega asa z res izjemnim metom, novim rekordom svetovnih prvenstev premagal Šved Daniel Stahl.

