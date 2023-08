S pisnim izpitom iz maternega jezika se danes na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1.092 kandidatov, ki bodo opravljali izpite iz 31 predmetov, poklicno maturo bo opravljalo 2.560 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 1. septembra.