Etiopija in Savdska Arabija bosta skupaj preiskali domnevne poboje etiopskih prebežnikov RTV Slovenija Etiopija bo skupaj s Savdsko Arabijo sprožila preiskavo ugotovitev poročila organizacije Human Rights Watch (HRW), ki savdske mejne stražarje obtožuje, da so v zadnjem letu ubili več sto Etiopijcev, ki so poskušali vstopiti v kraljevino prek Jemna.

